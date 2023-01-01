Алёна Бронникова Мэрия Перми определила победителя торгов на право аренды участка под строительство МКД в Запруде С ООО «СЗ «СК Альфа» заключат контракт по начальной цене лота — 2,1 млн руб. Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент земельных отношений администрации Перми определил победителя в аукционе на право аренды земельного участка в м/р Запруд по ул. Колыбалова, 30. Как сообщается на сайте мэрии, возведением многоквартирного дома на этом участке будет заниматься ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания Альфа».

«Участок подготовлен к строительству на нём многоквартирного жилого дома. Рассчитываем, что инвестор приступит к реализации проекта в ближайшее время», — рассказала глава департамента Лариса Пьянкова.

С компанией заключат контракт по начальной цене лота — 2,1 млн руб. По условиям документа, ООО «СЗ «СК Альфа» должно внести единовременную арендную плату за три года. Общий срок аренды — 4 года и 10 месяцев.

Участок земли площадью 1,7 тыс. кв. м предназначен под среднеэтажную жилую застройку высотой не более трёх этажей. Новый дом появится на месте снесённого, признанного аварийным.

Ранее этот участок пытались реализовать на торгах в июне, однако аукцион не состоялся ввиду отсутствия участников. Заново его выставили на торги в августе вместе с другими восемью участками разного назначения.

Согласно данным checko.ru, ООО «СЗ «СК Альфа» входит в группу компаний «Альфа», учредителем является пермский бизнесмен Сергей Ширинкин. В структуру также входят компании ООО «СЗ «ЭТТО», ООО СЗ «Альянс-Строй», ООО «Омега-Групп», ООО «Альфа-Строй», ООО УК «Альфа», ООО «СЗ «Новый квартал», ООО «СЗ «Сигма».





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