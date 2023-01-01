На Западном обходе Перми из-за ДТП образовалась автомобильная пробка Машины не могут проехать в сторону Закамска Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На участке Западного обхода Перми в сторону Закамска остановлено движение транспорта. Из-за аварии перекрытыми оказались все полосы движения, что вызвало образование серьёзной автомобильной пробки. О ЧП в соцсетях сообщают водители, о заторе информирует сервис «Яндекс Пробки».

По предварительным данным, в аварию попали один легковой и два грузовых автомобиля. О пострадавших не сообщается. Автобус №80 частично курсирует через Кондратово.

Большая пробка в Перми 5 августа образовалась на шоссе Космонавтов, где по вине водителя автобуса столкнулись пять машин. Люди в той аварии не пострадали.





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