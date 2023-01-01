Алёна Бронникова На шоссе Космонавтов в Перми произошло массовое ДТП Столкнулись пять машин Поделиться Твитнуть

Фото: группа "ЧП ДТП Пермь" на сайте "ВКонтакте"

В Перми на шоссе Космонавтов 5 августа по вине водителя автобуса столкнулись пять машин. По данным пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, пострадавших в ДТП нет.

«Из Перми в Усть-Качку в 12:25 двигался автобус НЕФАЗ, водитель которого не выдержал безопасного интервала и на 23 км дороги и допустил столкновение со стоящим на светофоре автомобилем Mitsubishi. Его отбросило на LADA Granta, которая столкнулась с Volkswagen, а тот на ещё одну LADA Granta. Транспортные средства получили механические повреждения», — уточнили в полиции «Новому компаньону».

Информация о массовом ДТП появилась в пермских соцсетях. Подписчики сообщили об образовавшейся в результате аварии пробки до аэропорта. По факту происшествия полиция проводит проверку.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.