В Перми у кинотеатра «Кристалл» автомобиль выехал на тротуар и врезался в столб Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Утром 10 августа в центре Перми, в районе кинотеатра «Кристалл» на Комсомольском проспекте, автомобиль Hyundai выехал на тротуар и врезался в фонарный столб. Об этом сообщает ВЕТТА.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. «Пострадало только авто. Девушка-водитель плакала. Сработали все подушки», — сообщила подписчица telegram-канала «Эх, дороги».

Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспекте автомобиль сбил 18-летнего юношу на электросамокате. Молодого человека отвезли в больницу.

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