В ходе спецоперации погиб контрактник из Пермского края Константин Жуков У него остались жена и две дочери Поделиться Твитнуть

Константин Жуков

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В ходе СВО 5 августа погиб уроженец с. Большая Коча Кочёвского района Пермской области рядовой Константин Жуков. Об этом сообщили в администрации Краснокамска, выразив соболезнования родным и близким.

Жуков вырос в многодетной семье, по окончании школы отслужил в армии с 2000-го по 2002 год в должности водителя. После службы женился, воспитывал двоих дочерей.

В апреле 2023 года заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону боевых действий.

«Константин был отличным семьянином, ответственным, порядочным человеком, пользовался уважением среди близких и родных людей, в коллективе и среди сослуживцев», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что стала известна дата похорон погибшего 3 августа в Запорожской области уроженца Добрянского округа Пермского края Василия Ефименко. Прощание с убитым в зоне СВО снайпером состоится 12 августа.

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