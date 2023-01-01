В ТРЦ «Планета» открылся новый детский магазин Kapika

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фото: ТРЦ "Планета"

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» на втором этаже  открылся новый детский магазин Kapika, об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Отмечается, что основой ассортимента нового отдела является обувь для детей и подростков. Разработкой моделей занимались итальянские и российские дизайнеры, а шилась обувь на самых крупных производствах Китая, а также на фабриках в Италии, Молдавии, России и Турции. 

В магазине также представлена одежда и аксессуары.

Ранее сообщалось, что на первом этаже ТРЦ «Планета» открылся магазин федеральной сети FixZone.

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