В Перми открылся магазин федеральной сети FixZone Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин FixZone. Он разместился на первом этаже торгово-развлекательного комплекса, об этом сообщили в пресс-службе ТРК.

FixZone — это федеральная франчайзинговая розничная сеть магазинов низких цен с широким ассортиментов товаров. Сеть насчитывает около трёх десятков магазинов в 17 городах России. Компания была создана в начале 2019 года предпринимателями из Пскова. Первый магазин FixZone был открыт в Твери.

В ассортименте пермского магазина представлены более тысячи товаров по цене от 50 руб.

Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды крупной федеральной сети ELIS.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.