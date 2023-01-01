Алёна Бронникова Следственные органы МВД возбудили уголовное дело по факту отчуждения имущества «Метафракс Кемикалс» Прокуратура считает незаконной приватизацию имущества предприятия Поделиться Твитнуть

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В отношении неустановленных лиц следственные органы МВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту вывода имущества «Метафракс Кемикалс». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

О возбуждении уголовного дела в отношении управляющего 100% акций АО «Метафракс Кемикалс» сообщалось в определении Арбитражного суда Пермского края от 7 августа, который рассмотрел ходатайство Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер.

Напомним, прокуратура считает, что АО «Метафракс» было незаконно приватизировано. Это якобы повлекло нарушение экономического суверенитета РФ, поскольку предприятие представляет стратегическое значение для обеспечения безопасности и обороны страны.

Надзорный орган ранее в качестве обеспечительных мер наложил арест на имущество АО «Метафракс Кемикалс», денежные средства на счетах предприятия, а также на все акции Общества, принадлежащие АО «Метахолдинг», AO «Тольяттихимбанк» и ООО «Метафракс Трейдинг» и т.д.

«В связи с обеспечительными мерами компания испытывает существенные затруднения, однако намерена продолжать текущую производственно-хозяйственную деятельность с соблюдением ограничений, утвержденных судом. Мы анализируем полученные судебные акты для принятия решения о возможности их обжалования»,— прокомментировали «Коммерсантъ-Прикамье» в ООО «УК «Метафракс Групп».





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