В ходе специальной военной операции погиб житель Красновишерска Поделиться Твитнуть

Сергей Паршаков

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Красновишерского округа Пермского края Сергей Паршаков. Информация появилась в соцсетях окружной администрации.

«От лица всех жителей Красновишерского городского округа выражаем искренние соболезнования семье погибшего бойца, близким, друзьям. Сил вам, чтобы пережить горе», — сказано в информации.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что на СВО погиб житель Березников Николай Тухбатуллин. Его похороны пройдут 9 августа.

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