Сегодня в Березниках похоронят погибшего на СВО Николая Тухбатуллина Поделиться Твитнуть

Николай Тухбатуллин

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Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб житель Березников Пермского края Николай Тухбатуллин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прощание с военнослужащим состоится 9 августа в Культурно-деловом центре Березников (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким погибшего: «Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка близких и всех березниковцев поможет вам пережить тяжесть невосполнимой утраты».

Ранее сообщалось, что в спецоперации погиб житель Чердынского округа Прикамья. Юрия Квиринга похоронили в селе Редикор.

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