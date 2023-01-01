В спецоперации погиб житель Чердынского округа Прикамья
Юрия Квиринга похоронили в селе Редикор
В ходе СВО погиб житель Чердынского городского округа Пермского края Юрий Квиринг, об этом сообщила округа Анна Батагова.
Известно, что военнослужащий погиб 13 июня. Его похоронили в селе Редикор.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою!» — написала чиновница на своей странице ВКонтакте.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации 3 августа, прикрывая десантно-штурмовую бригаду, погиб житель Добрянки Пермского края Василий Ефименко.
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