В спецоперации погиб житель Чердынского округа Прикамья Юрия Квиринга похоронили в селе Редикор Поделиться Твитнуть

Юрий Квиринг

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В ходе СВО погиб житель Чердынского городского округа Пермского края Юрий Квиринг, об этом сообщила округа Анна Батагова.

Известно, что военнослужащий погиб 13 июня. Его похоронили в селе Редикор.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою!» — написала чиновница на своей странице ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации 3 августа, прикрывая десантно-штурмовую бригаду, погиб житель Добрянки Пермского края Василий Ефименко.

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