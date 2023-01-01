В Перми у лежащего в реанимации дрессировщика начали отказывать органы Критическое состояние фиксировали неделю назад Поделиться Твитнуть

скриншоты видео из тг-канала Эдгарда Запашного

Стали известны некоторые подробности состояния избитого в Перми артиста цирка и дрессировщика верблюдов Игоря Корчагина. Он лежит в реанимации ГКБ им. Тверье.

По данным телеграм-канала «Цирковые», неделю назад у пациента было зафиксировано ухудшение состояния: начал развиваться ДВС синдром, полиорганная недостаточность, отказывали печень и почки. Несколько раз пришлось переливать кровь и плазму. «Состояние было критическое», — пишет издание.

Сейчас работа органов нормализовалось, в норму пришло давление, однако в сознание Игорь Корчагин ещё не приходит.

Ранее в минздраве региона рассказали, что пациент по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Напомним, Игорь Корчагин получил тяжелые травмы в ходе драки в гостинице с сотрудником ЧОПа 2 июля. Охранник задержан, ему предъявлено обвинение.

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