В минздраве рассказали о состоянии избитого в Перми артиста цирка Игоря Корчагина Поделиться Твитнуть

скриншоты видео из тг-канала Эдгарда Запашного

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии избитого в Перми артиста цирка и дрессировщика верблюдов Игоря Корчагина. По словам врачей, пациент по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщает «Рифей».

Напомним, Игорь Корчагин попал в реанимацию ГКБ им. Тверье 3 июля после потасовки артистов с сотрудниками ЧОПа в общежитии Пермского цирка. Одному из охранников, уроженцу Киргизии Самандару Исмаиилову было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Он задержан сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 14 июля Корчагина выводили из медикаментозной комы, однако в полное сознание пострадавший не пришёл.

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