Избитого в Перми артиста цирка Игоря Корчагина вывели из медикаментозной комы Состояние его по-прежнему тяжёлое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 14 июля, артиста цирка, дрессировщика верблюдов Игоря Корчагина вывели из медикаментозной комы. Об этом сообщает telegram-канал «Цирковые».

Издание отмечает, что в полное сознание пострадавший пока не пришёл. На голосовые обращения он не реагирует, но есть реакция на прикосновения. В левой части тела отмечены минимальные движения.

Корчагин пока не может самостоятельно дышать. «Возможно, это из-за того, что часть головного мозга — центр управления дыханием, пока не восстановлена», — пишет канал.

Отмечается при этом, что субарахноидальные гематомы рассосались, пневмония практически купирована.

Напомним, Игорь Корчагин попал в реанимацию ГКБ им. Тверье 3 июля после потасовки артистов с сотрудниками ЧОПа в общежитии Пермского цирка. Одному из охранников, уроженцу Киргизии Самандару Исмаиилову уже предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Он задержан сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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