Вопрос о передаче Пермского ТЮЗа в собственность края рассмотрят в сентябре Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы в сентябре планируется рассмотреть вопрос о передаче ТЮЗа в региональную собственность. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

В случае принятия положительного решения, Театр юного зрителя станет краевым учреждением с января 2024 года.

Напомним, в конце мая губернатор Дмитрий Махонин дал поручение профильным ведомствам начать передачу ТЮЗа в краевую собственность. Так глава региона отреагировал на открытое письмо и обращение руководства ТЮЗа с просьбой перевести театр с 1 января 2024 года в подчинение министерству культуры Прикамья. В настоящее время театр является муниципальным автономным учреждением культуры Перми.

Сейчас, вместе со строительством новой сцены ТЮЗа по ул. Пермской, 66, идёт реконструкция всего квартала, в том числе и действующего корпуса театра.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.