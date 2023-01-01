Алёна Бронникова На участие в электронном голосовании на выборах в Прикамье подали заявки 1250 избирателей Власти ожидают увеличение явки на ДЭГ в регионе Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Перми 7 августа состоялось обсуждение реализации дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионе. Представители власти, общественных организаций, эксперты и политологи рассмотрели актуальные вопросы на данную тему в формате круглого стола. В заседании принял участие член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

По результатам проведённых исследований избиратели проявляют всё большую заинтересованность в возможности принимать участие в выборах удалённо. Свыше половины опрошенных — 57% отметили, что такой формат максимально удобен, безопасен и позволяет снизить человеческий фактор, 24% относятся к нему с недоверием с точки зрения безопасности, 12% хотят понаблюдать, как будет работать система. Остальные из опрошенных не принимают участие в выборах. Таким образом, каждый пятый-шестой житель готов голосовать дистанционно.

В текущем году ДЭГ будет применяться в 25 регионах, в том числе в Прикамье, где насчитывается более 250 тыс. избирателей. С 24 июля на участие в нём зарегистрировались 1248 человек. Эксперты считают, что число участников такого способа голосования будет расти, особенно со стороны молодёжи.

Директор АНО «Центр Стратегических Коммуникаций» Сергей Ильин привёл данные опроса в Чайковском. Всего в исследовании участвовали 1,5 тыс. чел. на 100 тыс. населения. Результат показал, что в целом 17% готовы воспользоваться ДЭГ. Среди них половина опрошенных среди молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет, 2?% в категории более старшего поколения — от 31 до 45 лет, а в возрасте от 46 до 60 лет готовых голосовать удалённо 11,5%.

«Для молодёжи и активной части — нормальная практика пользоваться электронными сервисами, платить через интернет за коммунальные услуги, пользоваться порталом Госуслуг, пользоваться банковским сектором и прочее. И эта цифра, я думаю, будет увеличиваться», — отметил он.

Во время обсуждения поднимались такие проблемы как недоверие к электронным системам, недостаточность информирования, трудности в использовании платформы, возникновение технических проблем и доступность для маломобильных граждан и жителей удалённых территорий.

Эксперты сообщили, что для избирателей подготовлены обучающие ролики и памятки, методические и консультационные материалы, запланирована работа Горячей линии. Кроме того, они подчеркнули, что сервис удобен не только для молодёжи и тех, кто имеет разъездной характер деятельности, но и для маломобильных групп граждан, так как не требует личного присутствия. А вопросы отсутствия интернета, сотовых телефонов и персональных компьютеров предлагают решать с помощью подомового обхода, который будет реализовываться в рамках пилотного проекта «Мобильная УИК».

Со стороны обеспечения безопасности и легитимности специалисты убеждают в полном контроле. Так, Общественной палатой России (ОП) был разработан Единый стандарт, который включает в себя более 60 пунктов, с помощью которых наблюдатели смогут выявлять нарушения во время проведения голосования. Наблюдение за ДЭГ в Прикамье будет организовано региональной ОП. Для этого участники пройдут специальное обучение.

«Голоса анонимны, зашифрованы, используется система кодирования информации с помощью блокчейн. Система ДЭГ многократно тестировалась, предлагали за большое вознаграждение взломать её, так ни у кого это сделать и не получилось. Устойчивость к нагрузкам тоже немаловажна, здесь постоянно усиливается защита», — отметил эксперт федерального движения «Независимый общественный мониторинг» Михаил Мухин, говоря о надёжности системы.

Для участия в ДЭГ жителям муниципалитетов до 4 сентября необходимо подать заявку через сайт Госуслуг, голосование будет доступно после прохождения верификации. Введённые данные должны совпадать с указанной ранее информацией. Регистрация в ДЭГ исключает избирателя из списка по месту жительства, вследствие чего пройти голосование он может только дистанционно и не вправе получить избирательный бюллетень на участке при его личном посещений.

Напомним, Пермский край попал в список регионов, опубликованный в июне Центральной избирательной комиссией, где в Единый день голосования 10 сентября 2023 года будет применяться ДЭГ. Использоваться он будет в семи избирательных кампаниях. Речь идёт о довыборах по округу № 17 в Законодательное собрание Пермского края, довыборах по округу № 5 в Пермскую городскую думу, а также о выборах депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов.

Добавим, что ДЭГ проводится наравне с традиционным голосованием. Оно не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн на специальном портале, доступном для избирателей с компьютера или мобильного устройства, имеющего возможность подключения к интернету.





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