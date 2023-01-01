В Москве установлен ещё один изготовленный в Перми плавучий причал для электросудов Поделиться Твитнуть

На Южном речном вокзале в Москве установлен изготовленный в Перми плавучий причал в рамках подготовки к запуску второго регулярного речного маршрута электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы готовимся к запуску второго маршрута — установили плавучий причал на Южном речном вокзале, — цитирует пресс-служба дептранса заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова. — Наши причалы — полностью российская разработка, они экологичны и не наносят никакого вреда акватории Москвы-реки. Мы продолжаем развивать необходимую инфраструктуру для инновационного речного транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина».

Уточняется, что диаметр причала составляет 16 м, он может вместить до 80 пассажиров, а внутри есть всё для комфортного ожидания судна.

Напомним, ранее в Москву отправились пять причалов Ecostation, предназначенных для электросудов, а до конца лета по этому же маршруту отправят ещё пять.





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