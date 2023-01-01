В Перми в районе станции Язовой утонул мужчина в одежде
Погибшего достали из Камы
Вечером 5 августа спасатели в районе станции Язовой в Перми вытащили из Камы тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает «КП-Пермь».
На место выезжали сотрудники полиции и представители краевого управления СКР. С ними общался брат погибшего.
Издание добавляет, что утонувший был в одежде.
Ранее сообщалось, что 30 июля в реке Мулянка утонул 14-летний подросток. Его похороны состоялись 2 августа.
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