Утонувшего в Мулянке 14-летнего подростка похоронят 2 августа Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

Прощание с 14-летним подростком, который утонул на реке Мулянка в Перми в конце июля пройдёт 2 августа в 14:00 в Храме апостола Андрея Первозванного на ул. Самаркандской, 140а. Об этом в социальных сетях сообщила мать погибшего.

Женщина также рассказала об обстоятельствах гибели мальчика. По её словам, компания, в которой был её сын, отправилась купаться на Мулянку 30 июля, тогда же он и утонул. Поиски тела велись до темноты и были приостановлены. Подростка водолазы достали только 31 числа.

«Мой ангелочек совсем не успел пожить… Он такой позитивный, открытый и жизнерадостный мальчик… У меня нет слов, чтобы описать свою боль утраты… Родители, будьте ближе в общении к своим детям, научитесь их понимать и принимать , такими какими они есть…», — поделилась пермяка.

Напомним, следственный комитет по факту утопления ребёнка начал процессуальную проверку.

«Во избежание несчастных случаев не оставляйте детей одних без присмотра!» — обратились к пермякам сотрудники следкома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.