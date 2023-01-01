В Перми на реке Мулянка утонул 14-летний подросток
По факту ЧП следком начал проверку
Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели на реке Мулянка в Перми 14-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«Проводится процессуальная проверка по факту утопления ребёнка», — пояснили в ведомстве.
По предварительным данным, 31 июля мальчик находился на пляже в Дзержинском районе без присмотра взрослых и утонул во время купания. По данным МЧС, трагедия произошла около полудня.
Следователями уже проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены и проводятся экспертизы.
«Во избежание несчастных случаев не оставляйте детей одних без присмотра!» — обратились к пермякам сотрудники следкома.
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