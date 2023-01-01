Алёна Бронникова Бывшему директору УКС Пермского края Дмитрию Левинскому смягчили приговор Он пытался в кассационной инстанции отменить приговор по делу о недостроенной поликлинике в Кировском районе Перми Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

В Челябинске седьмой кассационный суд 4 августа рассмотрел ходатайство экс-начальника УКС Пермского края Дмитрия Левинского. Как сообщил адвокат обвинённого Properm.ru, суд смягчил вынесенный ранее приговор по делу о недостроенной детской поликлинике в Кировском районе столицы Прикамья.

«Суд исключил из приговора дополнительное наказание — запрет на возможность занимать должности на государственной службе. В остальном приговор был оставлен без изменения. Адвокат ходатайствовал о переквалификации дела по более мягкой статье — «Халатность» и отмене реального срока наказания», — сообщает интернет-издание.

Напомним, в январе 2023 года Пермский краевой суд назначил бывшему директору регионального Управления капитального строительства Дмитрию Левинскому реальный срок лишения свободы в колонии общего режима на три года и один месяц. В колонию Дмитрий Левинский отправится за злоупотребление полномочиями при возведении детской больницы в Кировском районе. В этот срок также входит наказание в виде исправительных работ за злоупотребления при берегоукреплении Камы на курорте «Усть-Качка».

Что касается поликлиники в Кировском районе, то контракт на её строительство был заключён еще в 2017 году. Стройка должна была завершиться в 2018 году. Левинский подписал акты выполненных работ на сумму 29,9 млн руб., хотя они не были выполнены. Здание достроили только в июне текущего года, сейчас медучреждение ещё не введено в эксплуатацию.

Всего в отношении экс-главы УКС Прикамья было возбуждено пять уголовных дел. Так, в июле Ленинский суд Перми вынес приговор по делу о хищении при строительстве пермского зоопарка. В совокупности ему назначили девять лет в колонии строгого режима. Также бывший чиновник должен будет выплатить штраф 15 млн руб. Второго фигуранта этого уголовного дела, Виталия Габова, приговорили к пяти годам общего режима. С обоих осуждённых будет взыскана сумма ущерба в 353 млн руб.





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