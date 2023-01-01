Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Ельцин-центре открывается пермская выставка Первая часть проекта «По обе стороны Уральских гор» уже работает в музее PERMM Поделиться Твитнуть

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В Арт-галерее Президентского центра им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 17 августа откроется выставка пермских художников «Сечение» (18+) — вторая часть межрегионального проекта «По обе стороны Уральских гор», реализуемого Музеем современного искусства PERMM совместно с Арт-галереей Ельцин-центра. Обменный проект, продюсерами которого выступили директор PERMM Наиля Аллахвердиева и независимый куратор Илья Шипиловских, приурочен к празднованию 300-летия обоих городов и призван представить зрителю современную художественную сцену Урала.

Первая часть — выставка «Дикое счастье» (18+) под кураторством Ильи Шипиловских — уже открыта в музее PERMM, она объединила художников из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других городов к востоку от Уральских гор. Теперь выставка пермских художников под кураторством Петра Белого открывается в Арт-галерее Ельцин-центра.

Пётр Белый, куратор выставки:

— Название выставки, с одной стороны, обозначает мучительное наказание, мученичество, с другой — отсылает к идее золотого сечения, формуле идеальных пропорций. Залы Арт-галереи Ельцин-центра, имеющие форму полукружий, напоминают фрагмент классической спирали Фибоначчи. Говоря о пытке, муке, средневековом наказании, мы размышляем о бытии художника страдающего и одновременно устремлённого в будущее визионера.

Структура выставки — тёмный этаж и светлый этаж — тоже отчасти носит символический характер, подчеркивающий борьбу двух начал, добра и зла. Загадочное, переливчатое, мистическое присутствует на Урале в большей степени, чем в столицах. Идущее из древнего сумрака, шаманическое, переговоры с грибами и насекомыми сочетается с идеей эскапизма, тихим протестом против рутины, внутренней свободой. Художник здесь существует как антитело и в то же время как неотъемлемая часть окружающего мира, дерево или река, обязательный элемент пейзажа. Инаковость, непохожесть становится основным объединяющим свойством новой пермской волны. «Другой» во всех смыслах и есть главный герой выставки.

Участниками выставки стали девять пермских авторов, каждый из которых создаёт свою историю о бесконечной попытке поиска гармонии на фоне тотального хаоса и о собственном способе быть художником.

Экспозиция начинается с копии квартиры Ивана Лукиных, чьи работы часто изображают вид из окон этой квартиры. Художник-наблюдатель смотрит на реальность, стремясь привести её к гармонии.

Alena Petite и Оксана Кальченко исследуют телесное, обыденное и одновременно древнее, архаическое.

Работы Вадима Михайлова в технике сграффито, пугающие и в то же время манящие, создают ощущение скрежета ногтей по наждачной бумаге или стеклу.

Белые экраны Елены Слобцевой передают впечатление от цифровой белизны, где личное исчезает, сжимается до размеров мерцающей точки.

Медитативность практик Петра Стабровского, отражение и свет как бы замещают материальное и одновременно рассказывают об их бесконечности в отражениях.

Сергей Деникин создаёт работы, построенные на вглядывании в явления света, поглощённого тьмой, — негромкий разговор, помноженный на почти муравьиный труд художника, находящего «в труде счастье своё».

Художественные практики Ильи Гришаева — это не только собственное творчество, но и педагогическая деятельность, в ходе которой практики взаимодействия выявляют способы коллективного понимания.

Edward Benkendorff, в отличие от большинства авторов, не рассказывает о травме, а смотрит наружу, создавая ироническую модель общества, где в роли «другого» выступает страна грибов.

Выставка «Сечение» демонстрирует грубую фактуру глубинного бытия, характерную для «новой пермской волны», рассказ о вечной неустроенности чудотворца.

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