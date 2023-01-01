В Перми 1575 муниципальных служащих заработали более 560 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми обнародовала сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города с указанием фактических расходов на оплату их труда по состоянию на 1 июля 2023 года.

Согласно опубликованным данным, за отчётный период фактические расходы на зарплату 1575 муниципальных служащих администрации Перми составили 561 млн руб., 75 муниципальных служащих Пермской городской думы заработали 32,8 млн, а 19 муниципальных служащих Контрольно-счётной палаты Перми — 9 млн руб.

Расходы на зарплату 19,8 тыс. работников муниципальных учреждений города на 1 июля составили около 6,6 млрд руб.

Напомним, по данным на апрель, в администрации Перми числилось 1597 муниципальных служащих. Работников муниципальных учреждений было более 20,6 тыс. чел.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.