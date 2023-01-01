В Перми 1690 муниципальных служащих заработали более 260 млн рублей Ещё 2,4 млрд рублей выплачено работникам муниципальных учреждений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми обнародовала сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города с указанием фактических расходов на оплату их труда по состоянию на 1 апреля 2023 года.

Согласно опубликованным данным, за отчётный период фактические расходы на зарплату 1 597 муниципальных служащих администрации Перми составили 246,3 млн руб., 75 муниципальных служащих Пермской городской думы заработали 11,1 млн, а 18 мунслужащих Контрольно-счетной палаты Перми — 3,4 млн руб.

Расходы на зарплату 20,6 тыс. работников муниципальных учреждений города на 1 апреля составили 2,4 млрд руб.

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