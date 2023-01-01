Алёна Бронникова В последний день приёма документов на конкурс по отбору мэра Перми заявились ещё два кандидата Претендентами стали общественник Денис Галицкий и сотрудник Почтобанка Евгений Рожков Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы города подали общественник Денис Галицкий и сотрудник службы безопасности Почтобанка Евгений Рожков. Ранее Денис Галицкий уже претендовал на эту должность в 2021 году.

О том, что в последний день подачи документов на конкурс появились новые кандидаты, сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на близкий к гордуме источник. Сейчас список состоит из 14 имён.

Ранее документы подали двенадцать кандидатов. Машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, имевший судимость участник СВО Ильяс Гайнанов, генеральный директор ООО «ОксиЛайф» Оксана Комягина, руководитель фракции КПРФ Анна Баранова, юрист Мария Булычева, адвокат Марина Казанцева, сотрудница краевого УКС Кристина Коскова, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, министр экономразвития региона Эдуард Соснин. Сегодня стало известно о новых претендентах. На конкурс заявились директор новоильинской компании ООО «Желтранс» Александр Семакин, многодетная мать и блогер Ирина Боровик и сотрудник администрации Перми Александр Синявский.

Основным претендентом на должность мэра краевой столицы назывался Эдуард Соснин. Сам конкурс состоится 17 августа.





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