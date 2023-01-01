Алёна Бронникова Новым кандидатом на пост главы Перми стал сотрудник городской администрации Александр Синявский уже заявлялся на этот пост в 2021 году Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница Александра Синявского на сайте "ВКонтакте"

Руководитель отдела развития транспортной безопасности департамента транспорта администрации Перми, общественник Александр Синявский заявился на конкурс по выбору мэра краевой столицы. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», документы он подал в последний день приёма заявок, 3 августа.

На данный момент он стал двенадцатым кандидатом. В прошлый раз Александр Синявский подавал заявку в 2021 году. Тогда комиссия выбирала будущего мэра Перми между десятью претендентами. Александр Синявский возглавляет местное отделение федеральной сети «Городские проекты», является координатором сообщества «Велосипедизация Перми». Зимой 2022 года он устроился на работу в мэрию.

Ранее документы подали одиннадцать кандидатов: машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, имевший судимость участник СВО Ильяс Гайнанов, экс-руководитель отдела продаж медклиники «Философия красоты и здоровья» Оксана Комягина, руководитель фракции КПРФ Анна Баранова, юрист Мария Булычева, адвокат Марина Казанцева, сотрудница краевого УКС Кристина Коскова, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, министр экономразвития региона Эдуард Соснин и директор новоильинской компании ООО «Желтранс» Александр Семакин и многодетная мать Ирина Боровик. Как уточнили в гордуме «Новому компаньону», Ильяс Гайнанов на данный момент является безработным, а Оксана Комягина занимает должность генерального директора ООО «ОксиЛайф».

Основным претендентом на должность мэра краевой столицы назывался Эдуард Соснин. Конкурс состоится 17 августа.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.