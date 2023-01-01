Алёна Бронникова За три года на ликвидацию свалок в Прикамье выделено около 100 млн рублей Субсидия в текущем году составила около 27 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 2023 году запланирована ликвидация 18 свалок, на эти цели из бюджета было выделено около 27 млн руб. Как сообщил министр ЖКХ региона Артём Балахнин на заседании правительства 2 августа, в целом за три года было выделено 100 млн руб. на реализацию проекта по снижению негативного воздействия на почвы, по восстановлению нарушенных земель и ликвидации несанкционированных свалок.

«На данные мероприятия в 2023 году выделено порядка 27 млн руб., запланирована ликвидация 18 несанкционированных свалок в 11 муниципальных образованиях. С 2021 по 2023 год из бюджета Пермского края выделено порядка 100 млн руб. на ликвидацию 170 свалок на земельных участках площадью более 75 га в 47 муниципалитетах», — доложил глава ведомства.

Кроме того, три муниципалитета региона участвуют в нацпроекте по рекультивации свалок. На эти цели будет направлено 1,8 млрд руб., из них федеральные средства в размере 1,3 млрд руб. Общая площадь ликвидации крупных свалок в Березниках, Кунгуре и Соликамске, образованных ещё в 1950-1960 годах, составила более 53 га. Реализация проекта запланирована на 2023-2024 годы. Комплекс мероприятий направлен на улучшение окружающей среды и возможность дальнейшего использования этих земельных участков.





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