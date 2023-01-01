Максим Артамонов В Пермском крае заключён контракт на ликвидацию свалки в Соликамске На эти цели выделено почти 600 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Краевые власти заключили контракт на ликвидацию свалки ТБО в южной части Соликамска — в посёлке Карналлитово. Подрядчик уже приступил к работам. Планируется, что они будут выполнены до конца 2024 года. Об этом рассказал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, выступая на заседании регионального правительства.

По инициативе краевого правительства объект был включён в нацпроект «Экология», что дало возможность привлечь средства федерального бюджета в сумме почти 600 млн руб.

«В зоне влияния этого объекта находятся почти 90 тыс. человек. Объём отходов составляет 2 млн куб. м на площади более 25 га, что сопоставимо с 42 футбольными полями или половиной площади государства Ватикан», — пояснил чиновник.

Ранее были также одобрены заявки на рекультивацию свалок хозяйственно-бытовых отходов в Кунгуре и Березниках.

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