Алёна Бронникова Губернатор Прикамья поблагодарил МЧС за ликвидацию лесного пожара под Краснокамском Ответственным поручили укреплять материально-техническую базу Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил огнеборцев за ликвидацию лесного пожара в Краснокамске, который распространился на площади 80,9 га. Во время заседания правительства он отметил, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

«Пожар был успешно локализован и вчера вечером ликвидирован, сейчас идут работы по контрольной проливке. Сложная местность, торфяник. Очень серьёзная работа была проведена. Хотел бы сказать слова благодарности всем пожарным службам за работу. Самое главное, что не было угрозы населённым пунктам», — сказал он.

Заместитель председателя правительства Александр Борисов рассказал, что к тушению возгорания на 31 июля было привлечено до 143 чел. и 24 единицы техники. Информация о пожаре поступила 29 июля в 18:20, изначально лес горел на площади 2 га, но из-за неблагоприятных погодных условий (температура воздуха более +30 градусов и резкие порывы ветра до 15 м/с) стал распространяться со скоростью 5-7 метров в минуту. Ликвидирован пожар был 1 августа в 21:00.

Глава региона добавил, что во время работы были выявлены определённые сложности, связанные с материально-технической базой служб. Проблемой оказалось отсутствие рядом водоёма, пожарным приходилось брать воду в нескольких километрах от очага, в связи с чем, была потребность в большом количестве рукавов. Он попросил коллег обеспечить пожарные службы всем необходимым и усилить профилактические мероприятия и работу с населением.





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