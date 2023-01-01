Максим Артамонов Под Краснокамском полыхает лесной пожар В МЧС говорят, что угрозы перехода огня на населённые пункты нет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, 29 июля в 18:20 в Закамском лесничестве был обнаружен очаг лесного пожара на площади 1,9 Га. На место возникновения пожара выехали 22 огнеборца и девять спецмашин.

Благодаря действиям пожарных, распространение огня на СНТ не допущено, и угрозы ближайшему к месту пожара населённому пункту нет. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Кроме того, 30 июля для защиты населённого пункта и СНТ задействованы подразделения МЧС России в количестве двух единиц техники и 17 человек личного состава.

Тушение осложнено труднодоступностью места и плотным слоем подстилки. Информация оперативная, подлежит уточнению.

В МЧС по региону обратились к жителям Прикамья: не стоит беспокоиться, угроза перехода огня на населённые пункты отсутствует.

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