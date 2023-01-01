Под Краснокамском ликвидирован лесной пожар Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Закамском лесничестве Краснокамского городского округа Прикамья 1 августа в 21.00 ликвидирован крупный лесной пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Площадь возгорания удалось локализовать на площади 84 га.

В ведомстве рассказали, что целые сутки на выгоревшей площади велись работы по проливке отдельных очагов тления лесной подстилки.

Напомним, пожар обнаружили 29 июля в 18.20, тогда площадь пожара не превышала 1,9 га.

Также Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю были проведены исследования качества атмосферного воздуха в районе пожара. Качество воздуха соответствует гигиеническим нормативам.

Ранее сообщалось, что на утро 31 июля площадь пожара составляла 40 га.





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