Площадь пожара под Краснокамском увеличилась до 40 гектаров Угрозы перехода огня на населённые пункты пока нет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Площадь лесного пожара в Краснокамском городском округе Пермского края выросла до 40 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание здесь было зарегистрировано вечером 29 июля, площадь пожара составляла 1,9 га. В воскресенье, 30 июля, для защиты населённого пункта и СНТ были задействованы подразделения МЧС России в количестве двух единиц техники и 17 чел. личного состава. Погибших и пострадавших нет, угроза перехода огня на населённые пункты отсутствует. При этом в ведомстве отмечают, что тушение осложнено труднодоступностью места и плотным слоем подстилки.

В МЧС добавили, что за 30 июля на территории края возникло ещё два лесных пожара: в Оханском и Чусовском ГО (оба на площади 0,8 га).

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