Алёна Бронникова Количество пленных и пропавших без вести пермяков в зоне СВО выросло К началу августа пропавшими без вести считаются 29 человек Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

С середины июля выросло количество попавших в плен и пропавших без вести жителей Пермского края, участвующих в специальной военной операции. Данными с 59.ru поделился Уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

В июле омбудсмен рассказывал о том, что в плену находятся шесть пермяков, к 1 августа их количество выросло до семи. При этом пропавших без вести насчитывалось 27 человек, а сейчас их число увеличилось до 29. Кроме того, родственники двух военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести, сами сообщили о их гибели.

По словам Игоря Сапко, поиск без вести пропавших — «очень тонкий и предметный процесс, который по объективным причинам занимает много времени».

В начале июля, после обмена военнопленными между Россией и Украиной, 45 чел. вернулись на родину. Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко уточнил, что жителей региона среди них нет. В конце июня пленных из Пермского края было три человека, а пропавших — 21.





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