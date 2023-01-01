Среди вернувшихся из украинского плена российских военных пермяков не оказалось Ещё один обмен состоится до конца недели Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

Как рассказал Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, 7 июля состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. В результате 45 военнослужащих вернулись на родину, но пермяков среди них нет.

«Наших земляков, к сожалению, вновь нет… Но не отчаиваемся, по моей информации, до конца недели будет ещё один обмен. Искренне надеюсь и верю… А парней наших, что вернулись, ждёт лечение и реабилитация!» — написал чиновник.

На сегодняшний день, по данным уполномоченного по правам человека в Пермском крае, в плену находится шестеро пермяков, а без вести пропавшими числится 26 человек. Это статистика только по тем обращениям, которые поступили в адрес прикамского обмудсмена.

Ранее Сапко говорил, что в плену трое военных из Прикамья, а в работе 21 обращение о пропавших без вести.





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