В плену ВСУ остаются трое военнослужащих из Пермского края Без вести пропавшим числится 21 житель Прикамья Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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В плену на Украине в настоящий момент остаются трое военнослужащих из Пермского края, без вести в зоне специальной военной операции пропал 21 житель региона, об этом «АиФ-Прикамье» сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко.

«Сейчас у меня в работе три обращения по находящимся в плену жителям края», — подтвердил он

Сапко также напомнил, что совместными усилиями из украинского плена уже удалось вернуть десять пермяков.

В начале июня «Новый компаньон» сообщал, что в украинский плен попал 32-летний житель Кизела Пермского края Андрей Ведерников. Он был мобилизован в сентябре 2022 года, прошёл подготовку в учебном центре и был отправлен на фронт.

«Вопрос о его (Ведерникова — ред.) возвращении уже на контроле, все запросы отправлены», — отметил тогда Игорь Сапко

Напомним, в апреле Сапко рассказывал, что на контроле в аппарате уполномоченного находятся два заявления от родственников военнослужащих, находящихся в плену, ещё 18 числятся без вести пропавшими.

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