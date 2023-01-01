На Украине 32-летний мобилизованный военнослужащий из Пермского края попал в плен Андрей Ведерников был призван в сентябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе СВО в украинский плен попал 32-летний житель Кизела Пермского края Андрей Ведерников. Он был мобилизован в сентябре 2022 года, прошёл подготовку в учебном центре и был отправлен на фронт. Информация о пленении появилась в соцсетях. Позднее её подтвердил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Он сообщил изданию 59.ru, что к нему за помощью обратилась гражданская жена Ведерникова, а затем и глава муниципалитета, к которому поступило заявление от матери военнослужащего.

«Вопрос о его (Ведерникова - ред.) возвращении уже на контроле, все запросы отправлены», — отметил Игорь Сапко, добавив, что по переговоры об обмене идут и по линии Красного Креста.

В апреле Спако сообщал, что на контроле в аппарате уполномоченного находятся два заявления от родственников военнослужащих, находящихся в плену, ещё 18 числятся без вести пропавшими.





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