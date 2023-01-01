Максим Артамонов Военнослужащего из Пермского края освободили из плена в зоне СВО Его имя не разглашается Поделиться Твитнуть

Фото: Минобороны РФ

Вчера, 10 апреля, в результате обмена из украинского плена были освобождены 106 российских военнослужащих, в том числе уроженец Косинского района Пермского края. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко, не уточнив имя спасённого солдата.

Сапко написал, что не торопился комментировать эту информацию потому что «при анализе полученного вчера списка из Москвы обратил внимание на несовпадение дня и месяца даты рождения, притом что фамилия, имя, отчество и год — совпадали полностью».

«У нашего парня нет близких родственников, с заявлением ко мне обратились его знакомые и друзья. С коллегами из Минобороны всё проверили, информацию подтвердили», — написал уполномоченный по правам человека в регионе.

По его словам, сейчас на контроле в аппарате уполномоченного остаётся два заявления от родственников военнослужащих, находящихся в плену, еще 18 числятся без вести пропавшими.

Напомним, в марте Сапко сообщал, что плену на Украине находятся трое жителей Пермского края, а ещё 19 участников спецоперации из Прикамья пропали без вести.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.