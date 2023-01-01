Игорь Сапко: В плену на Украине находятся трое жителей Пермского края Ещё 19 участников СВО из Прикамья пропали без вести Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

По данным на середину марта 2023 года, в плену ВСУ на Украине находятся трое военнослужащих из Пермского края. Об этом изданию 59.ru рассказал уполномоченный по правам человека (УПЧ) в регионе Игорь Сапко.

По его словам, ещё 19 участников специальной военной операции из Прикамья в возрасте 23-40 лет считаются пропавшими без вести, и эта цифра растёт. Так, только на прошлой неделе в аппарат омбудсмена поступило шесть новых заявлений.

«По всем военнослужащим я уже подготовил и направил соответствующие запросы в федеральный аппарат Уполномоченного и в Министерство обороны. Держу ситуацию на контроле», — заявил Сапко.

Напомним, месяц назад УПЧ в Пермском крае рассказывал журналистам об 11 пропавших без вести военнослужащих из Прикамья и ещё четырёх пленённых.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.