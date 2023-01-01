Игорь Сапко: В плену на Украине находятся трое жителей Пермского края
Ещё 19 участников СВО из Прикамья пропали без вести
По данным на середину марта 2023 года, в плену ВСУ на Украине находятся трое военнослужащих из Пермского края. Об этом изданию 59.ru рассказал уполномоченный по правам человека (УПЧ) в регионе Игорь Сапко.
По его словам, ещё 19 участников специальной военной операции из Прикамья в возрасте 23-40 лет считаются пропавшими без вести, и эта цифра растёт. Так, только на прошлой неделе в аппарат омбудсмена поступило шесть новых заявлений.
«По всем военнослужащим я уже подготовил и направил соответствующие запросы в федеральный аппарат Уполномоченного и в Министерство обороны. Держу ситуацию на контроле», — заявил Сапко.
Напомним, месяц назад УПЧ в Пермском крае рассказывал журналистам об 11 пропавших без вести военнослужащих из Прикамья и ещё четырёх пленённых.
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