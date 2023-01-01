В зоне СВО пропали без вести 11 военнослужащих из Прикамья Ещё четверо находятся в плену Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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В украинском плену в настоящий момент находятся четверо военнослужащих Пермского края, ещё 11 человек считаются пропавшими без вести. Об этом 59.ru сообщил Уполномоченный по правам человека Прикамья Игорь Сапко.

Он также добавил, что среди освобождённых из плена 16 февраля 100 российских бойцов пермяков не было.

До этого последний известный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 4 февраля. Минобороны тогда сообщало об освобождении 63 человек.





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