Администрация Перми официально отменила ЧС на улице Куйбышева Поделиться Твитнуть

Администрацией Перми принято постановление об отмене режима «Чрезвычайная ситуация». В документе сказано, что ЧС отменяется в связи с отсутствием угрозы жизни и здоровью граждан, завершением работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с аварийным состоянием жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пермь, ул. Куйбышева, 143.

Напомним, 21 июля департамент ЖКХ Перми отчитался о завершении сноса аварийного здания.

Также постановление предусматривает возмещение расходов, связанных с арендой жилых помещений или размещением в ПВР, жильцов, расселённых из аварийного дома, в период с 1 марта по 31 июля 2023 года.

Напомним, режим ЧС в отношении дома ввели в марте этого года из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Жителей переселили. Средства на это в размере 307,5 млн руб. выделили из городского бюджета. Снос дома начался в июле.

Пятиэтажное здание, построенное в 1957 году, признали аварийным в 2019-м.

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