Максим Артамонов В Перми снесли аварийный дом № 143 на улице Куйбышева Здание было построено в 1957 году Поделиться Твитнуть

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми, в Свердловском районе завершился снос аварийного дома по ул. Куйбышева, 143. Здание демонтировали с помощью специализированной техники. Сейчас МБУ «Полигон» вывозит строительные отходы, образовавшиеся в результате сноса. Территорию вокруг бывшего дома огородили забором.

С марта этого года в отношении этого дома чиновники ввели режим чрезвычайной ситуации — из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Жителей переселили — им предоставили другое жильё или денежные компенсации. На 20 июля денежные компенсации предоставлены собственникам 169 жилых помещений (в том числе долей в них) и собственникам двух нежилых помещений. Те, кто жил в доме по договорам социального найма, получили 10 благоустроенных жилых помещений. Наниматели ещё пяти жилых помещений рассматривают предложенные варианты жилья. По 35 жилым помещениям вопрос расселения решается в суде.

Снос этого дома начался в начале июля. Разработкой проекта сноса и отключением дома от сетей занимались специалисты городского управления муниципальным жилищным фондом.

Из городского бюджета на экстренное расселение было выделено 307,5 млн руб. Эти деньги были направлены из городского резервного фонда. Дополнительные средства из других уровней бюджетов не привлекались.

Пятиэтажное здание, построенное в 1957 году, признали аварийным в 2019-м. Его жители неоднократно жаловались на состояние дома в разные инстанции и инициировали судебные разбирательства, которые длились с прошлого года. Обследование в 2022 году показало, что износ дома составляет 88%. С 16 ноября 2022-го в отношении дома был введён режим повышенной готовности. Расселение началось в январе этого года. В марте стало известно, что дом покинули все жильцы. Депутаты комитета гордумы по бюджету и налогам рекомендовали мэрии обеспечить все необходимые выплаты жильцам до 6 июня.

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