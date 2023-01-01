Спасатели в Перми вытащили из Камы трёх человек Поделиться Твитнуть

фото: служба спасения Перми

В понедельник, 31 июля, около трёх часов дня на единый номер экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Каме в районе Коммунального моста тонет человек. На место выехали матросы-спасатели МКУ «Пермская городская служба спасения». Прибывшие установили, что между опорами моста в помощи нуждается не один, а трое молодых людей.

Спасатели помогли людям эвакуироваться на берег и передали их бригаде скорой медицинской помощи. Состояние пострадавших удовлетворительное, они отказались от госпитализации.

Ранее сообщалось, что 31 июля в реке Мулянка в Перми утонул 14-летний подросток. СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.