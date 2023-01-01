На Пермь с востока надвигается самая мощная с начала лета гроза 

Возможен град

Поделиться
надвигается гроза Пермь

  Олег Антонов

К Перми с востока подходит линия грозовых ячеек. «Они локальные, но достаточно активные», — прокомментировали ситуацию в ГИС-Центре ПГНИУ. 

В разных частях города уже слышны раскаты грома. Минимум на части территории города ожидается гроза и ливень, возможен град. 

Ранее сообщалось, что под влиянием холодного фронта, смещающегося из Удмуртии,  31 июля в Пермском крае будет наблюдаться активная конвекция, и сильные грозы могут добраться и до Перми.  Не исключалось, что они также могут сопровождаться шквалами (скорость ветра может достигать более 20 м/с) и градом. 

Также в МЧС предупредили, что 31 июля и 1 августа в Пермском крае ожидается  сильный дождь и град. При грозе порывы ветра днём могут достигать 17-22 м/с.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться