На Пермь с востока надвигается самая мощная с начала лета гроза Возможен град Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

К Перми с востока подходит линия грозовых ячеек. «Они локальные, но достаточно активные», — прокомментировали ситуацию в ГИС-Центре ПГНИУ.

В разных частях города уже слышны раскаты грома. Минимум на части территории города ожидается гроза и ливень, возможен град.

Ранее сообщалось, что под влиянием холодного фронта, смещающегося из Удмуртии, 31 июля в Пермском крае будет наблюдаться активная конвекция, и сильные грозы могут добраться и до Перми. Не исключалось, что они также могут сопровождаться шквалами (скорость ветра может достигать более 20 м/с) и градом.

Также в МЧС предупредили, что 31 июля и 1 августа в Пермском крае ожидается сильный дождь и град. При грозе порывы ветра днём могут достигать 17-22 м/с.

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