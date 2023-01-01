Холодный фронт, принёсший в Поволжье разрушения и жертвы, добрался до Пермского края Днём сильная гроза может пройти в Перми Поделиться Твитнуть

фото: МЧС

Под влиянием холодного фронта, смещающегося из Удмуртии, с утра 31 июля на юго-востоке Пермского края (в сопредельных районах Свердловской области и Башкортостана) наблюдается активная конвекция. Днём сильные грозы могут добраться и до Перми. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Ливни и грозы хоть и будут локальными, но ожидаются по всем центральным и южным районам Прикамья.

Они также могут сопровождаться шквалами (скорость ветра может достигать более 20 м/с) и градом. Правда, как успокаивают синоптики, шквалы будут, скорее всего, не такими разрушительными, как 29 июля в Поволжье и 30 июля в Удмуртии и Кировской области.

Ранее в МЧС предупредили, что 31 июля в Пермском крае ожидается сильный дождь и град. При грозе порывы ветра днём могут достигать 17-22 м/с.

Напомним, 29 июля ПФО накрыл мощный ураган. В разных территориях округа погибли 10 чел., 76 пострадали. Повреждена кровля 40 жилых домов, упали 550 деревьев, энергоснабжение нарушено в 520 населённых пунктах. В республике Марий Эл непогода накрыла палаточный лагерь в районе озер Таир и Яльчик (на фото). Погибли 8 чел., в том числе трое детей.

СКР возбудил уголовное дело.

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