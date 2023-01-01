Максим Артамонов В ближайшие дни в Прикамье ожидаются гроза, сильный дождь град Пермякам советуют воздержаться от прогулок и поездок Поделиться Твитнуть

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По данным Пермского ЦГМС, вечером 30 и 31 июля в Пермском крае ожидается гроза, а днём — сильный дождь и град. При грозе порывы ветра днём могут достигать 17-22 м/с. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Во время грозы жителям Прикамья советуют воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и зайти в помещении. Если непогода застала на улице, не прятаться под высокими деревьями.

Температура воздуха в понедельник днём, 31 июля прогреется до +30...+33 градуса.

Как отметили в МЧС, накануне, 29 июля, в некоторых регионах Приволжского федерального округа прошёл ливень и сильный ветер. Пострадали восемь субъектов, в 520 населённых пунктах нарушено энергоснабжение, 550 деревьев упали, у 41 жилого дома и семи социально значимых объектов повреждены кровли, пострадали 76 человек, из них — девять погибли.

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