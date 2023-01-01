Август в ряде территорий Пермского края начнётся с сильного дождя с градом Об ухудшении погодных условий предупредили в региональном управлении МЧС Поделиться Твитнуть

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, вечером 31 июля и в течение дня 1 августа в ряде территорий центра и юга Прикамья ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. При грозах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом, водителям рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Также в грозу следует воздержаться от прогулок, но если непогода застала на улице, укрыться в помещении, закрыть форточки. Запрещено прятаться под высокими деревьями.

Во избежание короткого замыкания нужно отключить питание электрических приборов.

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