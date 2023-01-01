Алёна Бронникова Цена продажи долгостроев в Пермском муниципальном округе снизилась в два раза Имущество реализуется в рамках конкурсного производства ПАО «Строительно-монтажный трест № 14» Поделиться Твитнуть

В Перми на торги в виде публичного предложения выставлены недостроенные дома с земельными участками в д. Песьянка и п. Горный Пермского муниципального округа. Объявление о продаже объектов появилось на сайте «Авито».

На торгах в рамках процедуры банкротства собственника на основании ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» в Песьянке реализуются два недостроенных дома общей площадью 9 тыс. кв. м с пятью земельными участками для многоквартирной жилой застройки общей площадью 10,7 тыс. кв. м.

На сегодняшний день цена лота составляет почти 34 млн руб., с 1 августа она снизится до 28,3 млн руб. Начальная цена составляла 56,6 млн руб. Как уточняется в объявлении, цена снижается только в случае отсутствия покупателя на конец этапа снижения цены. Срок проведения торгов — с 26 июня по 7 августа. Этапов всего шесть.

Вторым лотом на торги выставлены восемь земельных участков и три незавершённых дома по ул. Конников в п. Горном. Начальная стоимость составляла 98,4 млн руб. Сейчас, по данным ЕФРСБ, цена снизилась в два раза — до 49,2 млн руб.

Напомним, имущество реализуется в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. В июле конкурсный управляющий ПАО «Строительно-монтажный трест № 14» Олег Касьянов сообщил, что в результате торгов посредством публичного предложения проданы два земельных участка в п. Горный Пермского МО.

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