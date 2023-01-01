Трест № 14 продал два земельных участка в Пермском округе за 44 млн рублей На одном из участков разрешено строить многоквартирные дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Строительно-монтажный трест № 14» Олег Касьянов сообщил, что в результате торгов посредством публичного предложения проданы два земельных участка в п. Горный Пермского м.о. Информация опубликована на ЕФРСБ.

Первый участок на ул. Рассветной площадью 86,8 тыс. кв. м с разрешённым строительством на нём многоквартирных жилых домов до пяти этажей выкупило ООО «Авангард» за 43 млн руб. Договор купли-продажи заключён 28 июня.

Второй участок, сельскохозяйственного назначения, площадью 40 тыс. кв. м возле жилого квартала «Озеро» за 1 млн руб. выкупил Ильдар Юсупов.

Ранее сообщалось, что Трест № 14 продал два недостроенных жилых дома в Пермском округе за 60 млн руб.

Напомним, имущество реализуется в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб.

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