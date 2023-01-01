Трест № 14 продал два недостроенных жилых дома в Пермском округе за 60 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Строительно-монтажный трест № 14» Олег Касьянов сообщил о заключении договора купли-продажи с победителям аукциона на реализацию имущества должника: двух объектов незавершенного строительства — жилых многоквартирных домов по ул. Радужной в с. Фролы Пермского МО.

Объекты выкупило пермское ООО «Инвест-Актив» за 60 млн 379 тыс. руб. ООО было учреждено в марте 2023 года Кириллом Новиковым и Андреем Николаевым. Директор общества — Кирилл Новиков.

В феврале недостроенные дома выставлялись на продажу за 63,8 млн руб., но покупателей не нашлось, тогда в апреле Трест № 14 снизил начальную цену до 57,5 млн руб. Торги состоялись 19 мая, а договор купли-продажи подписали 24 мая.

Напомним, имущество реализуется в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб.

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