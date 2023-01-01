Обанкротившийся «Трест №14» выставил на торги недостроенные дома в Пермском округе Процедура назначена на 31 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсным управляющим ПАО «Трест №14» Олегом Касьяновым 16 февраля выставлены на торги недостроенные жилые дома вместе с земельными участками в Пермском муниципальном округе. Суммарная стоимость активов — 236,2 млн руб.

В частности, в поселке Горный продаются три незавершенных дома по ул. Конников и восемь земельных участков. Стоимость лота составляет 109,4 млн руб.

Во Фролах продаются два незавершенных дома на ул. Радужной, начальная стоимость — 63,8 млн руб.

В Песьянке на ул. Центральная/шоссе Космонавтов, 369б за 62,9 млн руб. продаются два долгостроя и пять участков.

Кроме того на торги выставлена сеть водопровода и канализации во Фролах за 10,9 млн руб.

Форма подачи предложения о цене — открытая. Дата и время торгов — 31 марта 2023 года 12:00.

Также накануне стало известно, что Региональный фонд защиты прав дольщиков заключил договор о завершении долгостроя «Треста №14» на ул. Сокольской, 10б в Перми с ООО СФ «Основание». Общая площадь жилого здания — 26 тыс. кв. м. На выполнение работ выделяется девять месяцев.

Напомним, конкурсное производство в отношении «Треста №14» было открыто из-за долгов перед ФНС в размере 200 млн руб.

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